Регулярные протечки на "Беговой" пообещали устранить к 2024 году

Станция метро испытывает проблему с самого открытия.

Протечки на станции метро "Беговая" в Петербурге возникают с момента её открытия в 2018 году. Судя о информации пресс-службы СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", которую приводит 78.ru, проблему пообещали решить к 2024 году.

Очередное проникновение воды в подземку пассажиры заметили во вторник, 22 ноября. Чтобы ситуация не повторялась, необходимо выполнить комплексное обследование основных конструкций станции. Устранением протечек займутся только в апреле 2023 года, а через год, при получении по проектной документации, работы должны завершиться.

Отметим, что протечки на "Беговой" нередко становились причинами остановки траволаторов. Пока с этой неприятностью справляются с помощью обычной полиэтиленовой пленки.

Ранее мы сообщили о том, что за два года в Петербурге построят три станции метро.

Фото: Piter.TV