Сергей Татевосян будет отбывать срок в ИК общего режима.

Протащившего по дороге сотрудника полиции в Москве мужчину осудили на пять лет. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Пресненской межрайонной прокуратуры в собственном Telegram-канале. Специалисты пояснили, что судебная инстанция встала на сторону надзорного ведомства в вопросе срока наказания фигуранту уголовного дела. Срок заключения мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

30-летний Сергей Татевосян осужден к 5 годам лишения свободы за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (части 2 статьи 318 УК РФ). пресс-служба Прокуратуры Москвы

Напомним, что вечером 29 августа 2022 года Сергей Татевосян двигался на автомобиле с подложными государственными номерами. Подозреваемого остановил патруль ДПС для проверки документов. Однако водитель решил в ответ на законное требование сотрудника правоохранительных органов зажать руку пострадавшего стеклом, после чего начал управлять транспортным средством. Второй инспектор ДПС произвёл выстрел из табельного оружия в заднее левое колесо машины злоумышленника, после чего обвиняемому пришлось остановиться. Пытаясь избежать наказания мужчина также нанес удар в грудную клетку одному из инспекторов. Водителя удалось задержать.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы