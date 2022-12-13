Пространство музея обороны и блокады Ленинграда расширят в 7 раз

За 2022 год площадь экспозиции увеличили на треть.

Пространство Государственного музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке расширят почти в 7 раз за счёт передаст Минобороны помещений в этом же здании. Об этом в рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

Площадь музея за прошлый год увеличили почти на треть: сейчас она достигла пости 4 тыс. кв м. На следующем этапе развития музея планируется предать ему около 8 тыс., а затем – ещё 15 тыс. кв.м. Всего в пространстве насчитывается 54 тыс. экспонатов.

Напомним, Музей обороны и блокады Ленинграда открыл свои двери для посетителей в апреле 1944 года. Через 8 лет его помещения передали военным. Экспозицию возродили в 1989 году, в сентябре 2019-ого она стала постоянной после проведения ремонта.

Ранее мы сообщили о том, что в Музее железных дорог России работает выставка "Артерии Победы.

Фото: ВКонтакте / Музей обороны и блокады Ленинграда