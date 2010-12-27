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Проспект Кузнецова затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы
Сегодня, 19:05
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IRINA_CHALKINA
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Проспект Кузнецова затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы

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Службы на месте.

В Кировском районе прорвало теплотрассу с кипятком. Инцидент произошел на проспекте Кузнецова.

Очевидцы передают, что по тротуарам невозможно пройти.

Жителям "повезло" - появилась своя долина гейзеров - в Исландию ехать не нужно..

шутит очевидец

На кадрах видно, что некоторые из припаркованных машин стоят в горячей воде. 

Горожане сообщают, что службы и медики уже "на месте". О пострадавших пока не сообщали.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские хулиганы избили семейную пару из-за сделанного замечания

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

 

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Теги: затопило кипятком проспект кузнецова , кировский район , прорвало трубу кировский район
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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