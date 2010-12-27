Проспект Кузнецова затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы

Службы на месте.

В Кировском районе прорвало теплотрассу с кипятком. Инцидент произошел на проспекте Кузнецова.

Очевидцы передают, что по тротуарам невозможно пройти.

Жителям "повезло" - появилась своя долина гейзеров - в Исландию ехать не нужно.. шутит очевидец

На кадрах видно, что некоторые из припаркованных машин стоят в горячей воде.

Горожане сообщают, что службы и медики уже "на месте". О пострадавших пока не сообщали.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские хулиганы избили семейную пару из-за сделанного замечания

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк