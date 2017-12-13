На Шотмана кипяток заливает припаркованные машины

Утром в среду, 13 декабря, в Петербурге произошла очередная коммунальная авария. Трубу с горячей водой прорвало на улице Шотмана.

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. На этот раз трубу с горячей водой прорвало на улице Шотмана. Как рассказывают очевидцы, кипяток заливает припаркованные машины.

Участок ЧП окутал туман. В зоне разлива как минимум четыре машины. На 10.15 сотрудников аварийной службы на месте видно не было. А вот в 11.20 место вытекания уже огородили забором и лентой. На тротуарах и дороге остались лужи, но они не очень большие.

Представители Теплосети напоминали петербуржцам, что в случаи разлива горячей воды, не стоит пытаться проехать или пройти через пострадавший участок. Водителям рекомендовали не бросаться на спасение своих автомобилей. Так как это может привести к серьезным травмам.

Видео: Piter.tv