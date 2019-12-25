Прорыв трубы на Камышовой улице оставил 4 дома без горячей воды

Специалисты ГУП "ТЭК" пообещали восстановить горячее водоснабжение "как можно раньше".

Днем в субботу, 12 сентября, в соцсетях появились сообщения о прорыве трубы с горячей водой у дома № 34/2 по Камышовой улице в Петербурге.

Сообщение об инциденте появилось в группе "Соседи СПЧ | Приморский район". О "потере" горячего водоснабжения в комментариях сообщили жильцы соседнего дома, № 38/2.

В пресс-службе ГУП "ТЭК" Piter.tv пояснили, что дефект нашелся на трубе диаметром 219 миллиметров. Авария была локализована спустя 20 минут после вызова бригады предприятия. В зону временного отключения горячей воды попали четыре жилых дома. Специалисты ГУП "ТЭК" пообещали восстановить горячее водоснабжение "как можно раньше".

Ранее мы сообщали о том, что штормовой ветер повредил крышу здания РНБ в центре Петербурга. Оказались повреждены даже водосточные жёлоба.

Фото: "ВКонтакте" / Соседи СПЧ ● Приморский район