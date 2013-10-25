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Прорыв трубы на Большой Морской планируют устранить до утра 6 мая

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На месте происшествия работают 5 аварийных бригад.

Прорыв трубы на Большой Морской улице в Петербурге планируют устранить до утра 6 мая. Об этом в среду рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть".

В настоящее время на месте, где днем 5 мая горожане увидели фонтан кипятка из-под земли,  работают 5 аварийных бригад. В пресс-службе отметили, что работа ведется в усиленном режиме: коммунальщикам предстоит заменить повреждённый участок трубопровода на новый. Планируется, что работы завершат к утру четверга.

О том, что на улице в Адмиралтейском районе забил фонтан из кипятка, днём 5 мая рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях. Высота фонтана составляла порядка 10 метров.  

Видео: Piter.tv

Теги: петербург, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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