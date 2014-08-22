  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проректора Военмеха Марата Гогуадзе выведут из "Единой России"
Сегодня, 11:13
109
mook1

Проректора Военмеха Марата Гогуадзе выведут из "Единой России"

0 0

Суд отправил Гогуадзе под арест до 11 июля этого года.

Проректора Военмеха Марата Гогуадзе выведут из партии "Единая Россия" в Петербуре. Об этом сообщила пресс-служба партии вечером 15 мая.

В "ЕР" отметили, что членство проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям государственного технического университета в партии будет приостановлено на ближайшем заседании местного политического совета. 

Петроградский районный суд заключил под стражу проректора БГТУ "Военмех" Марата Гогуадзе. Он обвиняется в совершении преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд отправил Гогуадзе под арест до 11 июля этого года.

По предварительной информации, с 2018 по 2020 годы Гогуадзе состоял в различных должностях в ФГБОУ ВО БГТУ "Военмех". У него была возможность оказывать влияние на разного рода решения, а также воздействовать на научных работников. Известно, что проректор учебного заведения способствовал созданию приказов о надбавках и премиях сотрудникам за работу, которую они не выполняли. 

Фото: Piter.tv

Теги: единая россия, задержание, марат гогуадзе, петербург, политика
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии