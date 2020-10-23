Пропавший после ссоры с отцом-священником 17-летний подросток вернулся домой

Причиной ссоры стала уборка в квартире.

В четверг, 5 августа, домой вернулся 17-летний подросток Дионисий, который ушел после ссоры с отцом-священником. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Юноша ушел из дома 2 августа. Причиной ссоры с родителями стало нежелание убираться в квартире. К поискам были привлечены волонтеры и полиция.

Спустя трое суток подросток сам вернулся домой. Каких-либо насильственных и противоправных действий в отношении него совершено не было.

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