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Пропавший после ссоры с отцом-священником 17-летний подросток вернулся домой
Сегодня, 10:18
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Пропавший после ссоры с отцом-священником 17-летний подросток вернулся домой

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Причиной ссоры стала уборка в квартире.

В четверг, 5 августа, домой вернулся 17-летний подросток Дионисий, который ушел после ссоры с отцом-священником. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Юноша ушел из дома 2 августа. Причиной ссоры с родителями стало нежелание убираться в квартире. К поискам были привлечены волонтеры и полиция.

Спустя трое суток подросток сам вернулся домой. Каких-либо насильственных и противоправных действий в отношении него совершено не было.

Ранее мы писали, что в июле в лесах Петербурга и Ленобласти пропали 372 человека.

Фото: pixabay.com

Теги: нашелся, подростки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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