Пропавший под Калининградом школьник найден убитым на пустыре

В совершении преступления подозревается ранее судимый 17-летний юноша.

В Калининградской области ранее судимого 17-летнего подростка заподозрили в убийстве школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Накануне в полицию обратилась жительница города Озерск, заявив, что ее 15-летний сын ушел из дома и не вернулся. Позже тело несовершеннолетнего было найдено на пустыре с признаками насильственной смерти.

Правоохранители смогли оперативно определить личность совершившего преступление. Им оказался ранее судимый местный 17-летний житель. Согласно данным ведомства, летом 2021 года он вышел на свободу после "отсидки". В настоящее время молодой человек задержан по подозрению в убийстве.

По предварительным данным, вечером 16 ноября 2021 года между подростками произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ножом нанес не менее одного удара в грудь несовершеннолетнему, а затем затянул на его шее штаны. из сообщения СУ СКР По Калининградской области

Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый заявил, конфликт произошел из-за того, что убитый изобличил своего приятеля в совершении ряда краж, которые они якобы совершили вместе. Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса России "Убийство".

Ранее пьяные россияне обматерили полицейских в самолете и попали на видео.

Видео: Youtube/УМВД России по Калининградской области