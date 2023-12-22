За январь в Петербурге и Ленобласти пропали почти 300 человек

Представители "ЛизаАлерт" надеются, что этот рекорд не станет отрицательной тенденцией на протяжении всего года.

В январе 2024 года петербургский филиал поискового движения "ЛизаАлерт" заявил о рекордном количестве пропаж людей в городе и области. За прошлый месяц волонтёры получили сообщения об исчезновении 279 человек, 186 из которых были найдены живыми. Стоит отметить, что такое высокое число заявок о пропажах в январе зафиксировано впервые за всю историю движения.

Представители "ЛизаАлерт" надеются, что этот рекорд не станет отрицательной тенденцией на протяжении всего года. Благодаря уникальным навыкам и эффективным поисковым операциям, добровольцам удалось оперативно разыскать 16 человек в медицинских учреждениях.

Отряды "ЛизаАлерт" работали даже в тяжёлых зимних условиях, которые характеризовались низкими температурами, во время новогодних праздников. В январе на поиски пропавших людей было направлено 32 экипажа "Ночного патруля".

Ранее мы сообщили о том, что за 2023 год волонтеры отряда "ЛизаАлерт" нашли 2,5 тыс. потерявшихся петербуржцев и жителей Ленобласти.

Главное фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)

Таблица: ЛизаАлерт