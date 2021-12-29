Ребенок упал в открытый канализационный люк.

Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым. Об этом рассказали представители местной добровольческой поисковой организации "Лиза Алерт". В социальных сетях появилась о том, что ребенок цел. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что полиции удалось установить время исчезновения пострадавшего, а также сузить круг его местонахождения. В этом оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения, размещенных на детском садике и магазинах.

Здоровью мальчика ничего не угрожает. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Ребенок на автомобиле Госавтоинспекции был госпитализирован. По предварительным сведениям, он оступился и упал вниз открытого канализационного люка.

СК возбудил дело после пропажи мальчика в Тверской области.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

