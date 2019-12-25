Пропавшая накануне корова "Императрица" сама нашла дорогу домой

Она протоптала более 20 километров и вернулась на хутор.

Стало известно, что сбежавшая 12 июня корова в Курортном районе Петербурга, вернулась домой. "Императрица" прошла более 20 километров, после чего самостоятельно нашла обратную дорогу на хутор.

Напомним, что еще 12 июня вечером бурёнка перепрыгнула через высокий забор и ушла. Почти два дня её искали, но результатов не было.

Сотрудники хутора с самого начала были уверены, что "Императрица" достаточно умна (недаром ей выбрали такое имя), поэтому обязательно вернётся. Их надежды оправдались: нагулявшись, животное вернулось домой.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге корова по кличке "Императрица" сбежала через забор.

Фото: Piter.tv