Промпроизводство Китая дало худшие показатели за 30 лет

Китайский экспорт в январе-феврале сократился на 17,2%.

Промышленное производство Китая дало худшие показатели за последние 30 лет. По статистическим данным следует, что в январе-феврале производство снизилось на 13,5%.

Самые большие затруднения были в сфере торговли и инвестиций в основной капитал. Китайский экспорт в январе-феврале сократился на 17,2%.

Эксперты считают, что Китаю понадобится несколько месяцев на восстановление экономики. При этом пандемия по всему миру может спровоцировать глобальную рецессию.

Ранее в Пекине оценили сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19.