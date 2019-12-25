Юбилейный форум "Российский промышленник" открылся в Петербурге

Промышленники из 13 стран приехали в Петербург на юбилейный форум.

В Петербурге состоялось торжественное открытие XXX Международного форума-выставки "Российский промышленник". В юбилейном мероприятии участвуют около 14 тыс. человек из 80 регионов России и 13 дружественных стран. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

На церемонии открытия министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил роль Петербурга во внедрении инновационных технологий в промышленное производство. Кирилл Поляков от имени губернатора Александра Беглова поприветствовал участников и выразил благодарность Минпромторгу России и Российскому союзу промышленников и предпринимателей за поддержку форума.

За время проведения мероприятие прошло путь от локальной инициативы в Петербурге до одного из крупнейших отраслевых событий страны.

Деловая программа включает пленарное заседание, встречу Координационного совета по промышленности, подписание соглашений и совещание региональных министров. Участники обсудят перспективы развития российской промышленности на ближайшие годы.

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