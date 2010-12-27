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Петербургский производитель газового оборудования открыл завод в Турции
Сегодня, 21:10
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nadezhda_sib

Петербургский производитель газового оборудования открыл завод в Турции

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Компания специализируется на газовых котлах.

Россиская компания по производству водонагревателей вышла на турецкий рынок. Основное производство находится в городе Тосно Ленобласти, а теперь завод "Термекс" появился в провинции Измир, сообщила "Gazeta.SPb"

Компания выпускает газовые котлы. Эксперты считают, что с расширением производства продукция может выйти и на международный рынок. Также есть риск, что в Турции конкурировать с компанией могут представители европейских организаций. 

Планируется, что на заводе будут производиться около 100 тыс. товаров в год, часть из них будет отправляться в Азию, Европу, Россию и страны СНГ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский производитель крабовых палочек сбросил в волховский водоканал мазут. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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