Петербургский производитель газового оборудования открыл завод в Турции

Компания специализируется на газовых котлах.

Россиская компания по производству водонагревателей вышла на турецкий рынок. Основное производство находится в городе Тосно Ленобласти, а теперь завод "Термекс" появился в провинции Измир, сообщила "Gazeta.SPb".

Компания выпускает газовые котлы. Эксперты считают, что с расширением производства продукция может выйти и на международный рынок. Также есть риск, что в Турции конкурировать с компанией могут представители европейских организаций.

Планируется, что на заводе будут производиться около 100 тыс. товаров в год, часть из них будет отправляться в Азию, Европу, Россию и страны СНГ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский производитель крабовых палочек сбросил в волховский водоканал мазут.

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