Прокуратурой утверждено обвинение замначальнице столичного ИФНС

Материалы дела отправлен в суд для рассмотрения по существу.

Басманный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника ИФНС России № 15 по г. Москве Елены Ишхановой. Женщина подозревается в части 6 статьи 290 УК РФ. Речь идет о получении взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Теперь материалы будкт направлены в суд для рассмотрения по существу.

В отношении соучастника Ишхановой уголовное дело выделено в отдельное производство, он находится в международном розыске. пресс-служба прокуратуры по столице

Напомним, что фигурантка расследования в период с сентября 2016 по октябрь 2018 года находилась в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС под номером28. Следствие считает, что женщина регулярно получала денежные средства на банковские карты от местного предпринимателя за непредоставление в другую налоговую инспекцию сведений о фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся в заявленном адресе. Бизнесмен сообщил о противоправной деятельности чиновницы в ходе выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве. Этот договор был заключен между ним и Басманной межрайонной судебной инстанцией.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы