В соцсетях появился ролик, на котором показано, как заключенные жарят шашлык.

Прокуратура заинтересовалась видео с пикником в колонии под Ярославлем. Ранее в социальных сетях появилось видео с кадрами, снятыми в Рыбинске. В ролике показаны предположительно осужденные из второй колонии, которые на Пасху жарили шашлыки. При этом мужчины снимали все происходящее на мобильное устройство. Мясо заключенные нанизывали не на шампура, а на деревянные палочки. За кадром неизвестный голос говорит о том, что сейчас в лагере началась проверка, "а братва гуляет".

По материалам СМИ о нарушении режимных требований в одной из ярославских колоний в ходе проверки будет дана оценка соблюдению уголовно-исполнительного законодательства и режимных требований. Ян Смирнов, официальный представитель прокуратуры региона в комментарии "РИА Новостям"

В региональном УФСИН также заявили о служебной проверке. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Материалы будут направлены в следственные органы для уточнения правовой ситуации и принятия процессуального постановления.

В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку.

Видео: Telegram / РИА Новости