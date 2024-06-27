По словам транспортного прокурора, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования крушения поезда в Коми. Об этом сообщил журналистам Воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.

По его словам, ведомство контролирует расследование уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал заместитель Северо-Западного транспортного прокурора. Также Миронов отметил, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 26 июня. девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сошли с рельсов на перегоне в Коми. По последним данным, госпитализированы 10 человек. На месте схода поезда обнаружили тела двух человек.

Ранее Белозеров рассказал об организации перевозок на железной дороге в летний период.

Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура