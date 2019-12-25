В Петербурге прокуратура взыскивает с матери незаконно полученные пособия на четырех детей

Детей воспитывает бабушка, мать лишена родительских прав.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга взыскивает незаконно полученные пособия на четырех детей. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуру обратилась бабушка (опекун) четырех несовершеннолетних детей. Установлено, что дети живут с бабушкой, а их родители лишены родительских прав. Пожилая женщина в одиночку воспитывает внуков. Мать детей не навещает, при этом получает социальные выплаты и тратит их на личные нужды.

Неоднократные обращения опекуна в органы социальной защиты по вопросу изменения данных получателя пособий на детей в связи с тем, что их мать воспитанием несовершеннолетних не занимается, результатов не принесли.

В целях защиты прав опекуна и детей прокурор Пушкинского района направил в суд исковое заявление о взыскании с матери четырех несовершеннолетних в пользу заявительницы незаконно полученных денежных средств. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее в детсаду на Рыбацком проспекте воспитанники избили шестилетнего мальчика.

Фото: Piter.tv