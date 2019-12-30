Кронштадский застройщик незаконно перекрыл горожанам берег Финского залива

Также территорию стройки не оснастили ограждениями и не расчистили от строительного мусора.

Проверка прокуратуры Кронштадтского района выявила нарушения в строительстве многоквартирного жилого комплекса на Тулонской аллее. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, ООО "СК "Козерог" нарушил требования проектной документации: застройщик не установил временные ограждения для возводящихся корпусов со стороны Финского залива. Сама территория стройплощадки захламлена мусором, зафиксирован сброс строительных отходов в неположенном месте. Кроме того, петербуржцы не могут попасть на береговую полосу залива.

Также строительная компания допускает множество нарушений безопасности в сфере охраны труда. Прокуратура внесла организации представление, возбуждено административное дело.

Ранее прокуратура предупредила недобросовестные ТСЖ и ЖСК о нарушении закона о капремонте.

Фото: Piter.TV