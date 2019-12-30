Прокуратура предупредила недобросовестные ТСЖ и ЖСК о нарушении закона о капремонте

Организации не провели общие собрания, чтобы утвердить размеры взносов на капремонт.

Прокуратура Выборгского района выявила нарушения в деятельности управляющих компаний при утверждении минимального размера взносов на капремонт для собственников многоквартирных домов. Об этом сообщила 27 января пресс-служба ведомства.

Согласно закону, сумма ежемесячного взноса должна определяться по решению общего собрания собственников квартир дома. При этом взнос не должен быть меньше установленных региональных нормативов. Как выяснилось, ряд ТСЖ и ЖСК района не провели в срок общие собрания жильцов, чтобы утвердить размер взносов на капремонт. Это может привести к нарушениям прав жильца на комфортные условия проживания и достойный уровень благоустройства дома.

Прокуратура объявила руководителям недобросовестных ТСЖ предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее директора фонда капремонта наказали рублем за невыполненные работы.

Фото: Piter.TV