Ведется уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.

Прокуратура выявила факт растраты в управлении делами правительства Приамурья. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы надзорного ведомства. Во время проверки специалисты установили исчезновение более 1,2 млн рублей. Данные средства была направлены в качестве оплаты труда человеку, который был устроен на должность слесаря-сантехника фиктивно. Зарплата перечислялась мужчине в период с 2016 по 2021 года.

Выявлен факт растраты посредством необоснованного начисления и выплаты заработной платы лицу, которое фактически трудовые функции по указанной должности не исполняло. пресс-служба прокуратуры Амурской области

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ против руководителя АО "Управление делами правительства Амурской области" . Он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере при использовании служебного положения.

В Дагестане сотрудники ФСБ пресекли деятельность сети криптоферм.

Фото и видео: УФСБ России по Амурской области