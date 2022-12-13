Прокуратура: в Москве школьник попал в реанимацию после драки

Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего.

Двое десятиклассников устроили драку в московской "Школе Новокосино", расположенной в восточной части города. В результате потасовки один из учеников оказался в реанимации. Сейчас медики оценивают состояние пациента как тяжелое, ему предстоит операция. У мальчика зафиксирована черепно-мозговая травма. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы региональной прокуратуры. Видео с инцидентом распространилось по социальным сетям. Суд по опубликованным кадрам, конфликт между подростками завершился ударом пострадавшего кулаком. В этот момент мальчик уже лежал на полу. Юношей пытались разнять очевидцы, но им это не удалось. По предварительным данным, спор между оппонентами произошел из-за оскорбления родителей.

В результате драки один из подростков оказался в реанимации. Предварительно, у него закрытая черепно-мозговая травма, а также перелом лобной кости. источник в правоохранительных органах

Расстрелявшего полицейских в баре Петербурга в 2015 году приговорили к 16 годам строгого режима.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы