Прокуратура борется с хостелом на Двинской улице

Прокуратура Кировского района подала в суд иск о необходимости закрытия хостела на Двинской улице, сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось в ходе проверки, жилые помещения трех этажей во втором корпусе дома 10 по улице Двинской были оборудованы под хостел. Гостиничные услуги в мини-апартаментах "1-4 на Балтийской" оказывала местная администрация МО "Морские ворота", которая и организовала нелегальный хостел.
Владельцы предлагали проживание недалеко от петербургских достопримечательностей в интернете, комнату предлагалось оплатить разными способами.
Прокуратура назвала деятельность МО противоречащей целям создания автономного учреждения и закону.
Теперь хостел обязан закрыться.
Ранее из-за жалоб жильцов закрыли хостел на Дивенской.
Фото: Piter.tv
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