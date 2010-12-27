Прокуратура борется с хостелом на Двинской улице

Жилые номера создала местная администрация.

Прокуратура Кировского района подала в суд иск о необходимости закрытия хостела на Двинской улице, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, жилые помещения трех этажей во втором корпусе дома 10 по улице Двинской были оборудованы под хостел. Гостиничные услуги в мини-апартаментах "1-4 на Балтийской" оказывала местная администрация МО "Морские ворота", которая и организовала нелегальный хостел.

Владельцы предлагали проживание недалеко от петербургских достопримечательностей в интернете, комнату предлагалось оплатить разными способами.

Прокуратура назвала деятельность МО противоречащей целям создания автономного учреждения и закону.

Теперь хостел обязан закрыться.

Ранее из-за жалоб жильцов закрыли хостел на Дивенской.

Фото: Piter.tv