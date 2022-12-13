Прокуратура проводит проверку пожара в квартире на улице Вешняковской

В огне погибла хозяйка квартиры.

Перовская межрайонная прокуратура в российской столице проводит проверку по факту пожара, произошедшего в квартире по улице Вешняковская, 26 корпус 1. Специалисты уточнили, что выгорело помещение, расположенное на шестом этаже дома. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова объяснила журналистам, что спасатели нашли тело погибшей хозяйки внутри жилплощади. Речь идет о женщине 1939-го года рождения. Пламя охватило территорию в 15 квадратных метров. Из здания удалось эвакуировать 14 человек, из которых трое - несовершеннолетние граждане, еще двое - пожилые люди.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. пресс-служба прокуратуры Москвы

У бетонного завода на Тельмана загорелся мусор.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы