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Прокуратура проводит проверку пожара в квартире на улице Вешняковской

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В огне погибла хозяйка квартиры.

Перовская межрайонная прокуратура в российской столице проводит проверку по факту пожара, произошедшего в квартире по улице Вешняковская, 26 корпус 1. Специалисты уточнили, что выгорело помещение, расположенное на шестом этаже дома. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова объяснила журналистам, что спасатели нашли тело погибшей хозяйки внутри жилплощади. Речь идет о женщине 1939-го года рождения. Пламя охватило территорию в 15 квадратных метров. Из здания удалось эвакуировать 14 человек, из которых трое - несовершеннолетние граждане, еще двое - пожилые люди.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

пресс-служба прокуратуры Москвы

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: москва, прокуратура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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