Учительница уволилась после инцидента.

Прокуратура проверит сообщение об игре на раздевание в сахалинской школе. Инцидент находится на контроле у управления по Томаринскому району. Представители надзорного ведомства разбираются с ситуацией после опубликованных местными СМИ кадров. Очевидцы заметили, что ученики восьмых классов на занятиях играли на раздевание. Все это происходило при учителе. Происходящее дети снимали на камеры мобильных устройств.

Проводится проверка по публикации СМИ "На Сахалине учитель провела со школьниками игру на раздевание". пресс-служба прокуратуры региона

Напомним, что видеозапись с урока дошла до родителей школьников. Они возмутились происходящим и обратились в прокуратуру. Учительница на Сахалине после инцидента уволилась. В МВД проверят соблюдение законодательства в сфере образования и основных гарантиях прав несовершеннолетних.

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Фото и видео: Telegram / АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил

