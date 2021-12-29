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Прокуратура проверит информацию о замерзающих детях в школе Ленобласти
Сегодня, 12:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проверит информацию о замерзающих детях в школе Ленобласти

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Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в школе температура составляет +15 градусов, при положенных +18.

Всеволожская городская прокуратура проверит информацию о проблемах с отоплением в школе в  Гарболово Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщила областная прокуратура.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в школе температура составляет +15 градусов, при положенных +18. Дети вынуждены сидеть на уроках в куртках, а учителя используют портативные грелки.

Установлено, что в школе произошли сбои в подаче отопления. Прокуратура даст оценку действиям УК, ресурсоснаюжающей организации, органов местного самоуправления.

В Петербурге после вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по госконтрактам на сумму свыше 35 млн рублей.

Фото: pexels

Теги: прокуратура, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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