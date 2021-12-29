Прокуратура проверит информацию о замерзающих детях в школе Ленобласти

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в школе температура составляет +15 градусов, при положенных +18.

Всеволожская городская прокуратура проверит информацию о проблемах с отоплением в школе в Гарболово Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщила областная прокуратура.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в школе температура составляет +15 градусов, при положенных +18. Дети вынуждены сидеть на уроках в куртках, а учителя используют портативные грелки.

Установлено, что в школе произошли сбои в подаче отопления. Прокуратура даст оценку действиям УК, ресурсоснаюжающей организации, органов местного самоуправления.

В Петербурге после вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по госконтрактам на сумму свыше 35 млн рублей.

Фото: pexels