  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге после вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по госконтрактам на сумму свыше 35 млн рублей
Сегодня, 11:48
113
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге после вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по госконтрактам на сумму свыше 35 млн рублей

0 0

Специалисты прокуратуры выяснили, что, несмотря на выполнение 16 субъектами предпринимательства договорных обязательств, администрация учреждения здравоохранения оплаты не производила.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным контрактам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты прокуратуры выяснили, что, несмотря на выполнение 16 субъектами предпринимательства договорных обязательств на поставку продуктов питания, лекарств, медицинских аппаратов, администрация учреждения здравоохранения оплаты не производила.

После вмешательства прокуратуры перед предпринимателями погашена задолженность в общем размере свыше 35 млн рублей.

Ранее работникам кронштадтской компании выплатили зарплату после визита прокурора.

Фото: Piter.tv

Теги: задолженность, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии