Прокуратура проверила кофейное производство в Мурино

Прокуратура провела проверку на кофейном производстве ООО "Фаворит" после получения большого количество жалоб от жителей на неприятный запах. Об этом сообщили в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в соцсети "ВКонтакте".
Пробы воздуха взяли специалисты лаборатории Леноблэкомилиции. Кроме того, к проверочным мероприятиям привлекли представителей Комитета госэконадзора, а также регионального управления Роспотребнадзора.
Результаты исследования пока не пришли. Жители Мурино верят, что проблему решат.
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Фото: Pxhere
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