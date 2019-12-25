Прокуратура проверила кофейное производство в Мурино

Результаты исследования пока не пришли.

Прокуратура провела проверку на кофейном производстве ООО "Фаворит" после получения большого количество жалоб от жителей на неприятный запах. Об этом сообщили в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в соцсети "ВКонтакте".

Пробы воздуха взяли специалисты лаборатории Леноблэкомилиции. Кроме того, к проверочным мероприятиям привлекли представителей Комитета госэконадзора, а также регионального управления Роспотребнадзора.

Результаты исследования пока не пришли. Жители Мурино верят, что проблему решат.

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Фото: Pxhere