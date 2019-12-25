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Прокуратура проверила кофейное производство в Мурино
Сегодня, 19:37
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Прокуратура проверила кофейное производство в Мурино

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Результаты исследования пока не пришли.

Прокуратура провела проверку на кофейном производстве ООО "Фаворит" после получения большого количество жалоб от жителей на неприятный запах. Об этом сообщили в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в соцсети "ВКонтакте".

Пробы воздуха взяли специалисты  лаборатории Леноблэкомилиции. Кроме того, к проверочным мероприятиям привлекли представителей Комитета госэконадзора, а также регионального управления Роспотребнадзора.

Результаты исследования пока не пришли. Жители Мурино верят, что проблему решат. 

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга от полицейских сбежали нелегальные бизнесмены.

Фото: Pxhere

Теги: жалобы жителей, запах кофе, мурино, проверка, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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