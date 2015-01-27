Прокуратура проверила цены на сахар и гречку в магазинах Петербурга

На Малом Сампсониевском проспекте нашли нарушения в магазине "Пятерочка", который находится в доме №2.

Прокуратура Петербурга провела проверку цен на продукты в нескольких торговых сетях. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Первым проверили торговую сеть, которая принадлежит ООО "О"КЕЙ". Организация исключила сахар из перечня товаров с ограниченной торговой наценкой в 5%. Отпускная цена составила 99 рублей за килограмм. Прокуратура предупредила о недопустимости необоснованного повышения отпускных цен. После чего торговая сеть снизила цены на сахар на 21%.

Руководителю ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг" прокуратура объявило предупреждение из-за роста цен на гречневую крупу определённой торговой марки.

На Малом Сампсониевском проспекте нашли нарушения в магазине "Пятерочка", который находится в доме №2. На прилавках отсутствовали ценники с указанием наименования, а также цены за вес и единицу товара. В результате в адрес генерального директора ООО "Агроторг" внесено представление.

Ранее мы сообщали, что расходы на школьное питание в Ленобласти увеличили на 15 %.

Фото: pexels



