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Прокуратура добилась установки знаков для инвалидов на парковке в Калининском районе

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Прокуратура Петербурга приняла меры к размещению знаков, обозначающих парковку для инвалидов

Прокуратура Петербурга и Комитет по транспорту города по обращению инвалида-колясочника провели проверку обеспечения доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на проезжих частях вблизи объектов социальной инфраструктуры в Калининском районе отсутствовали дорожные знаки и таблички, обозначающие парковочные места для инвалидов.

По результатам проверки на проезжих частях вдоль улицы Металлистов и Кондратьевского проспекта установлены соответствующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что петербургский мотоциклист лишился мотоцикла за пьяную езду.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: инвалиды, парковка, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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