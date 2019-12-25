Прокуратура Петербурга занялась деятельностью организации, нелегально выдававшей займы

Прокуратура пресекла деятельность организации, незаконно выдававшей займы.

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения законодательства при осуществлении кредитования населения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, что ООО "Автопанорама" осуществляло деятельность по предоставлению потребительских займов под видом лизинговой деятельности, а также по заключению договоров купли-продажи транспортных средств под залог их паспорта.

Договоры финансовой аренды транспорта заключались одновременно с договорами купли-продажи этого же транспорта с правом его обратного выкупа продавцом, определением его выкупной стоимости на момент окончания договора финансовой аренды, с передачей транспорта в пользование гражданина. При этом общество к числу субъектов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, не относится.

Директор организации привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов, займов) в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщлось, что суд Петербурга вынес приговор наркосбытчикам, продававшим наркотики с 2017 года.

Фото: Piter.TV

