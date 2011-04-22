Прокуратура Петербурга потребовала выдать детям-инвалидам специализированное питание

Петербургская прокуратура добилась выдаче детям-инвалидам специального питания, которое необходимо для их существования.

Прокуратура Приморского района провела проверку по обращениям родителей детей-инвалидов по вопросу нарушения прав на бесплатное лекарственное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 6 малолетним, страдающим тяжелыми заболеваниями, по жизненным показаниям назначено лечебное питание.

Несмотря на наличие медицинских показаний, фактически дети лечебным питанием не обеспечены.

В целях восстановления прав несовершеннолетних прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на региональный комитет здравоохранения обязанности обеспечить детей-инвалидов жизненно необходимым лечебным питанием в соответствии с имеющейся потребностью.

Исковые заявления Куйбышевским районным судом удовлетворены.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга помогла пенсионерам возместить 500 тысяч рублей ущерба.

Фото: Piter.TV