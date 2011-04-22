Прокуратура Петербурга потребовала выдать детям-инвалидам специализированное питание

Прокуратура Приморского района провела проверку по обращениям родителей детей-инвалидов по вопросу нарушения прав на бесплатное лекарственное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, 6 малолетним, страдающим тяжелыми заболеваниями, по жизненным показаниям назначено лечебное питание.
Несмотря на наличие медицинских показаний, фактически дети лечебным питанием не обеспечены.
В целях восстановления прав несовершеннолетних прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на региональный комитет здравоохранения обязанности обеспечить детей-инвалидов жизненно необходимым лечебным питанием в соответствии с имеющейся потребностью.
Исковые заявления Куйбышевским районным судом удовлетворены.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга помогла пенсионерам возместить 500 тысяч рублей ущерба.
Фото: Piter.TV
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