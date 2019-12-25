Прокуратура Петербурга помогла пенсионерам возместить 500 тысяч рублей ущерба

Петербургская прокуратура занялась делом двух пенсионеров, которых обманула мошенница на 500 тысяч рублей.

Прокуратура Невского района предъявила иск в защиту интересов двух пенсионеров 1931 и 1937 годов рождения, пострадавших в результате мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, осенью прошлого года петербурженка получила от пострадавших пенсионером 500 тысяч рублей.

Злоумышленница работала по старой схеме: связалась с потерпевшими и сообщила ложную информацию о совершении их родственниками ДТП. Для решения вопроса якобы необходимы деньги для откупа.

В рамках уголовного дела прокуратурой района заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. По итогам рассмотрения уголовного дела Невским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала пенсионера, подозреваемого в хищении денежных средств пожилой женщины.

Фото: Piter.TV

