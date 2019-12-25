Прокуратура Петербурга добивается принудительной госпитализации мужчины с туберкулезом

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, у местного жителя выявлен туберкулез легких, ему рекомендовано прохождение лечения в связи с сопутствующей патологией. Однако он самовольно покинул стационар и уклоняется от лечения.
Туберкулез включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации гражданина в медицинскую организацию для прохождения обязательного лечения.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга помогает женщине, которой угрожал убийством бывший заключенный
Фото: Piter.TV
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