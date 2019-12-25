Прокуратура Петербурга добивается принудительной госпитализации мужчины с туберкулезом

Петербургская прокуратура пытается добиться принудительной госпитализации гражданина, который болеет заразной формой туберкулеза.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, у местного жителя выявлен туберкулез легких, ему рекомендовано прохождение лечения в связи с сопутствующей патологией. Однако он самовольно покинул стационар и уклоняется от лечения.

Туберкулез включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации гражданина в медицинскую организацию для прохождения обязательного лечения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга помогает женщине, которой угрожал убийством бывший заключенный

Фото: Piter.TV

