Прокуратура Петербурга добивается компенсации для обманутой мошенниками пенсионерки

Прокуратура Невского района предъявила иск в защиту интересов пенсионерки, пострадавшей в результате мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, осенью прошлого года получил от пенсионерки 472 тысяч рублей. Его схема была типична: родственник попал в ДТП, нужен откуп. Мужчина получил согласие от женщины, приехал за деньгами, забрал и уехал.
В рамках уголовного дела прокуратурой района заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга продолжает следить за исполнением антикоррупционного законодательства.
Фото: Piter.TV
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