Прокуратура Петербурга добивается компенсации для обманутой мошенниками пенсионерки

Петербургская прокуратура помогает пенсионерке возместить свыше 400 тысяч ущерба. Мужчина обманул женщину схемой о родственнике, попавшем в ДТП.

Прокуратура Невского района предъявила иск в защиту интересов пенсионерки, пострадавшей в результате мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, осенью прошлого года получил от пенсионерки 472 тысяч рублей. Его схема была типична: родственник попал в ДТП, нужен откуп. Мужчина получил согласие от женщины, приехал за деньгами, забрал и уехал.

В рамках уголовного дела прокуратурой района заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга продолжает следить за исполнением антикоррупционного законодательства.

Фото: Piter.TV