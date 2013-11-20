Прокуратура Петербурга продолжает следить за исполнением антикоррупционного законодательства

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в коммерческую организацию трудоустроен бывший госслужащий. Вопреки требованиям законодательства работодатель не направил уведомление о трудоустройстве на его предыдущее место службы.
По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
Мировым судьей должностное лицо организации, которое незаконно трудоустроило бывшего госслужащего, подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в 20 тысяс рублей.
Ранее сообщалось, что прокуратура Ленобласти займётся долгим отключением энергоснабжения в одной из деревень.
Фото: Piter.TV
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