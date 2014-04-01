Смертью 5-летнего мальчика в квартире на Приморском проспекте заинтересовалась прокуратура

На теле ребенка обнаружили многочисленные ожоги.

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту обнаружения тела 5-летнего мальчика с многочисленными ожогами на теле. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Мертвого ребенка с явными признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Приморском проспекте 31 марта. На теле ребенка нашли повреждения в виде ожоговых травм головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Труп направили в морг для установления причины смерти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мальчик проживал с матерью. Родители в разводе с 2019 года.

Сотрудники прокуратуры, в частности, проверят, как исполняли свои обязанности органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении этой семьи. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

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