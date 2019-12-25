Прокуратура не утвердила заключение по делу художницы Юлии Цветковой

Следствие в составе новой следственной группы вновь проведет искусствоведческую экспертизу.

Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу художницы Юлии Цветковой, которую обвиняли в изготовлении порнографии. Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Отмечается, что следствие в составе новой следственной группы вновь проведет искусствоведческую экспертизу. Уголовное дело вернули в СК.

Прокуратура уже второй раз отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Цветковой.

Напомним, основанием для возбуждения уголовного дела послужили 10 рисунков с изображениями, напоминающими женские половые органы. Киновед, инженер и педиатр нашли в них порнографию. Цветкова признает, что публиковала рисунки, но вину в распространении порнографии отрицает.

Ранее российский политолог обратился в ЕСПЧ из-за ареста по неуважению у власти.

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