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Прокуратура обязала детский сад Фрунзенского района починить неисправный люк
Сегодня, 11:06
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nastya960

Прокуратура обязала детский сад Фрунзенского района починить неисправный люк

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Он может причинить вред жизни и здоровью воспитанников.

Родители воспитанников детского сада №114, который находится во Фрунзенском районе, добились того, чтобы учреждение было благоустроено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

После многочисленных жалоб родителей прокуратура провела проверку на территории детского сада и отметила многочисленные нарушения благоустройства. Проверяющие нашли неисправный люк, а также установили, что асфальтовое покрытие совсем пришло в негодность.

Прокуратура внесла в адрес заведующего детским садом представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения, которые могут причинить вред жизни и здоровью воспитанников.

Фото: pixabay 

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Теги: детский сад, детский сад фрунзенского района, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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