Прокуратура через суд помогла пенсионерке вернуть деньги по договору

Компания отказала женщине в расторжении ранее заключенного договора.

Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора о признании сделки недействительной и помог вернуть пенсионерке денежные средства. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщина оплатила эти деньги по договору.

Как выяснилось, в минувшем январе пожилая петербурженка заключила с неким ООО договор, по условиям которого организация обязалась предоставить женщине юридические услуги и представлять в суде ее интересы. Стоимость услуг по данному договору составила 55 тысяч рублей. На следующий день, однако, пенсионерка решила расторгнуть договор, но в компании ей отказали.

Прокуратура установила, что договор с женщиной подписывало неуполномоченное лицо, а некоторые положения документа ограничивали право одной из сторон при расторжении. Такой порядок не соответствует требованиям гражданского законодательства.

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