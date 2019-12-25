Неудачливый игрок стал фигурантом дела за ложный донос о краже

Мужчина проиграл свои деньги и золотую цепочку в азартной игре, но не смог признать свое поражение.

Транспортные полицейские вывели на чистую воду неудачливого обманщика, который в конце мая обратился к ним с жалобой о похищенной золотой цепи и пяти тысячах рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД на транспорте, мужчину никто не обкрадывал.

По версии мужчины, неизвестный оставил его без ценностей в поезде "Мурманск-Петербург", однако на деле 32-летний "несчастный" проиграл украшение и деньги в азартные игры. Попытать удачу он решил с попутчиками после распития алкоголя, а признать проигрыш не смог, и заявил якобы о краже. Теперь обманщик стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

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