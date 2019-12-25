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Петербургская прокуратура занялась разливом химических отходов в Выборгском районе
Сегодня, 16:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура занялась разливом химических отходов в Выборгском районе

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Прокуратура занимается аварийной ситуацией, которая произошла в Выборгском районе Петербурга. Там произошел разлив химических отходов.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства аварийной ситуации, связанной с разливом химически загрязненых отходов на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Также уточняется, что на месте происшествия работают специалисты ГУП "Экострой", которых привлекли к мероприятиям по вывозу отходов и дальнейшего обезвреживания и утилизации.

На данный момент прокуратура устанавливает причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что специалисты ликвидировали разлив кислоты у Выборгского шоссе

Фото: Прокуратура Петербурга
 

Теги: авария, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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