Петербургская прокуратура занялась разливом химических отходов в Выборгском районе

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства аварийной ситуации, связанной с разливом химически загрязненых отходов на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Также уточняется, что на месте происшествия работают специалисты ГУП "Экострой", которых привлекли к мероприятиям по вывозу отходов и дальнейшего обезвреживания и утилизации.
На данный момент прокуратура устанавливает причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что специалисты ликвидировали разлив кислоты у Выборгского шоссе
Фото: Прокуратура Петербурга
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