Подозреваемый в превышении полномочий министр туризма Ставрополья задержан

В СК возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Ставропольского края сообщила о том, что подозреваемый в превышении полномочий министр туризма и оздоровительных курортов задержан. По факту материалов, предоставленных ФСБ и Прокуратурой, Следственным комитетом по региону возбуждено уголовное дело

Ведутся проверки и по исполнению иных многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 года по 2021 год. пресс-служба прокуратуры Ставрополья

В надзорном ведомстве рассказали о том, что сотрудниками правоохранительных органов выявлены нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок, делающихся для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ведется расследование по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.

По версии следствия, в 2021 году регионального министерство заключило государственный контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом услуги, оказанные Ставрополью еще в 2020 году. Результаты коммерческого предложения подозреваемые сфальсифицировали. Это происходило нарушителям завысить стоимость договора в 10 раз. Региональному бюджету причинен ущерб в на более чем 25,1 млн рублей.

СК Чечни обвинил жену экс-судьи Янгулбаева в нанесении раны участковому.

Фото: Следственный комитет России

