  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подозреваемый в превышении полномочий министр туризма Ставрополья задержан
Сегодня, 9:40
98
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Подозреваемый в превышении полномочий министр туризма Ставрополья задержан

0 0

В СК возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Ставропольского края сообщила о том, что подозреваемый в превышении полномочий министр туризма и оздоровительных курортов задержан. По факту материалов, предоставленных ФСБ и Прокуратурой, Следственным комитетом по региону возбуждено уголовное дело 

Ведутся проверки и по исполнению иных многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 года по 2021 год.

пресс-служба прокуратуры Ставрополья

В надзорном ведомстве рассказали о том, что сотрудниками правоохранительных органов выявлены нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок, делающихся для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ведется расследование по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.

По версии следствия, в 2021 году регионального министерство заключило государственный контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом услуги, оказанные Ставрополью еще в 2020 году. Результаты коммерческого предложения подозреваемые сфальсифицировали. Это происходило нарушителям завысить стоимость договора в 10 раз. Региональному бюджету причинен ущерб в на более чем 25,1 млн рублей.

СК Чечни обвинил жену экс-судьи Янгулбаева в нанесении раны участковому.

Фото: Следственный комитет России
 

Теги: превышение должностных полномочий, прокуратура, ставрополье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии