Прокуратура Петербурге помогает отцу получить меры соцподдержки

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению отца двоих детей о незаконном получении бывшей супругой ежемесячных пособий и единовременных выплат. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что женщина с 2019 года не проживает и не общается с детьми, их воспитанием и содержанием не занимается. При этом женщина получила деньги, положенные по закону в качестве дополнительной меры соцподдержки семей, имеющих детей. Деньги она потратила на личные нужды.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании в пользу отца с бывшей супруги незаконно полученных выплат.
Также в Петербурге после вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по госконтрактам на сумму свыше 35 млн рублей.
Фото: pexels
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