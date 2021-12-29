Прокуратура Петербурге помогает отцу получить меры соцподдержки

Бывшая супруга присвоила деньги себе, хотя с 2019 года не занимается воспитанием детей.

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению отца двоих детей о незаконном получении бывшей супругой ежемесячных пособий и единовременных выплат. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



Установлено, что женщина с 2019 года не проживает и не общается с детьми, их воспитанием и содержанием не занимается. При этом женщина получила деньги, положенные по закону в качестве дополнительной меры соцподдержки семей, имеющих детей. Деньги она потратила на личные нужды.



Прокуратура направила в суд иск о взыскании в пользу отца с бывшей супруги незаконно полученных выплат.

Также в Петербурге после вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по госконтрактам на сумму свыше 35 млн рублей.

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