Прокуратура Петербурга заинтересовалась провозом змеи в метро

Ведомство оценит соблюдение закона о перевозки питомцев и работу контрольного пункта подземки, чьи сотрудники могли допустить проход пассажира с пресмыкающимися.

Прокуратура метрополитена Петербурга начала проверки о нарушении правил после того, как один из пассажиров выпустил своих змей. Об этом сообщили во вторник, 21 июня, в ведомстве.

Так, 11 июня около 13:00 петербуржец зашел в вестибюль станции "Гостинный двор" с императорским удавом, после чего проследовал с животным на руках в вагон электропоезда, доехал до станции "Беговая" и вышел, передают в прокуратуре.

Второй случай со змеей произошел сегодня на синей ветке метро. Ведомство оценит соблюдение закона о перевозки питомцев и работу контрольного пункта подземки, чьи сотрудники могли допустить проход пассажира с пресмыкающимися.

В Росприроднадзоре также подчеркнули, что императорский удав находится под угрозой исчезновения и включен в перечень видов, запрещенных к содержанию (если животное не было официально приобретено до 1 января 2020 года).

Ранее Росприроднадзор вынес предупреждение петербуржцу, который ехал со змеей в метро. Удав находился на свободе и висел на поручне.

Фото: Piter.tv