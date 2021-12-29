  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать затопленные квартиры в Красносельском районе
Сегодня, 21:11
92
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать затопленные квартиры в Красносельском районе

0 0

ООО "Жилищник" допустил содержание крыш домов в ненадлежащем состоянии, которое привело к затоплению квартир талой водой. 

Во вторник, 15 февраля, прокуратура Красносельского района потребовала провести ремонт кровельного покрытия в многоквартирных домах. Об этом сообщили в ведомстве. 

В ходе проверки установили, что сотрудники Жилкомсервиса № 2 очищали крыши дома и повредили кровельное покрытие. В результате затопило жилые помещения. Помимо этого, ООО "Жилищник" допустил содержание крыш домов в ненадлежащем состоянии, которое привело к затоплению квартир талой водой. 

Ранее актер Андрей Ургант рассказал, что борется с протекающим потолком в квартире на Литейном. Телеведущий не исключает, что кровлю могли повредить и сами коммунальщики во время уборки снега.

Фото: Piter.tv

Теги: затопление квартир, крыша, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии