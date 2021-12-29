Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать затопленные квартиры в Красносельском районе

ООО "Жилищник" допустил содержание крыш домов в ненадлежащем состоянии, которое привело к затоплению квартир талой водой.

Во вторник, 15 февраля, прокуратура Красносельского района потребовала провести ремонт кровельного покрытия в многоквартирных домах. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установили, что сотрудники Жилкомсервиса № 2 очищали крыши дома и повредили кровельное покрытие. В результате затопило жилые помещения. Помимо этого, ООО "Жилищник" допустил содержание крыш домов в ненадлежащем состоянии, которое привело к затоплению квартир талой водой.

Ранее актер Андрей Ургант рассказал, что борется с протекающим потолком в квартире на Литейном. Телеведущий не исключает, что кровлю могли повредить и сами коммунальщики во время уборки снега.

Фото: Piter.tv