Актер Андрей Ургант рассказал, что борется с протекающим потолком в квартире на Литейном

Телеведущий не исключает, что кровлю могли повредить и сами коммунальщики во время уборки снега.

Актер Андрей Ургант рассказал, что не один год борется с коммунальными проблемами в своей квартире в доме № 45/8 на Литейном проспекте. Этим он поделился в беседе с "Невскими новостями" 14 февраля, в понедельник.

Андрей Ургант пришел домой и заметил небольшую течь с потолка, после того, как он дотронулся до нее, скопившаяся вода прорвала обои и хлынула вниз. Как рассказал Ургант, после приобретения квартиры 20 лет назад начались разные коммунальные проблемы. Сначала Ургант за собственный счет их решил. Позже он обращался Жилкомсервис № 1 Центрального района, которые отвечает за этот дом, но там никаких действий не предприняли, сославшись на вспышку ковида.

Телеведущий не исключает, что кровлю могли повредить и сами коммунальщики во время уборки снега. Кроме квартиры, протечки можно встретить и в парадной, где уже стоит запах сырости. Соседи боятся за электрощит, который находится рядом с дефектным местом.

Отметим, что согласно графику капитального ремонта многокватирных домов, за крышу возьмутся не раньше 2030 года. В пресс-службе ЖКС №1 отметили, что проверят информацию и дадут ответ.

"ПИК-Комфорт" прокомментировал сюжет про состояние дома на улице Седова.

Фото: Piter.tv

