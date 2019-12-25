Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению матери 10-летнего ребенка-инвалида, страдающего редким заболеванием.

Прокуратура Петербурга помогла обеспечить ребенка с редкой болезнью специализированным питанием. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению матери 10-летнего ребенка-инвалида, страдающего редким заболеванием. Мальчик, согласно рекомендациям врачей, нуждается в постоянном приеме специализированного питания. Продукт он имеет право получать за счет средств бюджета в рамках государственной социальной помощи. Однако, ребёнок не был обеспечен этим питанием.

Прокурор Центрального района направил исковое заявление в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены, региональный комитет здравоохранения обязан бесплатно предоставить малолетнему лечебное питание в нужном количестве.

Также в Петербурге ещё одного ребёнка с инвалидностью обеспечат лечебным питанием по иску прокурора.

Фото: Piter.tv